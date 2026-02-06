Quali esami fare in caso di polidramnios lieve?

Durante un controllo di routine, una donna ha scoperto di avere un polidramnios lieve. Il medico le ha detto di non preoccuparsi, ma lei resta in ansia perché ha letto che questa condizione può essere legata a diabete o malformazioni fetali. Ora si chiede quali esami fare per capire meglio la situazione.

Buongiorno, durante l'ultima visita di controllo mi è stato riscontrato un polidramnios lieve. In sede di esame il medico mi ha detto di non preoccuparmi, ma purtroppo ho letto che può dipendere da diabete o malformazioni. Quali esami andrebbero fatti, soprattutto così da calmare la mia forte ansia? Grazie mille Buongiorno signora, nella sua domanda non ha indicato la settimana di gestazione. In ogni caso, un lieve aumento del liquido amniotico non è indice di patologia se gli esami ecografici, e in particolare l'ecografia morfologica, non hanno evidenziato anomalie. Se anche i controlli ematochimici sono nella norma può stare tranquilla.

