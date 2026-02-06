Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si ferma a circa 0,353 euro per metro cubo. Si tratta di un valore stabile rispetto ai giorni scorsi, con poche variazioni nelle ultime ore. Il PSV, il punto di scambio virtuale, continua a mostrare questa quotazione, che resta sotto i livelli degli ultimi mesi. Le aziende del settore e i consumatori interessati seguono con attenzione queste variazioni per capire come potrebbe evolvere il mercato nei prossimi giorni.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) nella giornata di oggi, 06 Febbraio 2026, si attesta a circa 0,353 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 37,19 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 10,7 kWhSmc (1 MWh = 93,46 Smc). L’andamento recente del PSV mostra una tendenza al ribasso rispetto ai giorni precedenti. Dopo aver toccato valori superiori ai 45 €MWh (circa 0,482 €Smc) nella seconda metà di Gennaio, il prezzo è progressivamente sceso, arrivando ai livelli attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Ultime notizie su Prezzo Gas OGGI

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 30 gennaio 2026; PUN luce e PSV gas 29 gennaio: lieve calo per entrambi i prezzi dell'energia; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 4 febbraio 2026; Gas, arrivano i rincari del +10%: ARERA aggiorna il prezzo della materia prima su Gennaio.

