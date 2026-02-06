Portogallo flagellato da tempesta Leonardo | la città di Alcacer do Sal completamente allagata

La città portoghese di Alcacer do Sal si è trovata sott’acqua venerdì, dopo il passaggio della tempesta Leonardo. Le strade sono sommerse e le immagini mostrano un paesaggio completamente allagato, con l’acqua che ha invaso le case e le piazze principali. La popolazione si prepara a far fronte ai danni mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza.

Impressionanti le immagini della città di Alcacer do Sal, in Portogallo, completamente allagata venerdì dopo il passaggio della tempesta Leonardo. La città, che si trova a circa 90 chilometri da Lisbona, ha dovuto affrontare anche l'innalzamento delle acque del fiume Sado. Giovedì la Protezione Civile portoghese aveva emesso un allarme per le regioni vicine al fiume Tago a causa dell'innalzamento del livello delle acque. La tempesta Leonardo ha costretto migliaia di residenti ad abbandonare le loro case e le loro attività commerciali.

