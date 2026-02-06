Pd | Zampa ' bene ascolto ma anche dire cosa vogliamo fare'

Zampa parla di sicurezza e chiede al Partito Democratico di fare chiarezza. Durante un intervento a Roma, la parlamentare sottolinea che ascoltare non basta e che bisogna anche spiegare cosa si vuole fare. Ricorda che la sicurezza deve essere un valore, ma invita a definire meglio le posizioni del partito, contro le parole vuote e la linea repressiva del governo.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io penso che la sicurezza debba essere un valore per noi e penso soprattutto che sia venuto il momento di dire per il Partito Democratico che cosa è la sicurezza, non solo di denunciare come uno slogan giusto la svolta repressiva ed evidentemente fortemente antidemocratica che il governo sta imprimendo a questa materia". Lo dice, a quanto viene riferito, Sandra Zampa alla Direzione del Pd. "Però è venuto il momento per noi di uscire dalla fase degli slogan. Ha detto la segretaria: ascolto. Io sono favorevolissima all'ascolto, sono favorevole all'ascolto di chi la pensa diversamente Innanzitutto, ma penso che sia venuto il momento di dire al Paese cosa noi pensiamo di fare dell'Italia, quali sono le nostre proposte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

