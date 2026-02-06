Passione e ricerca | Valori strategici

La presentazione di un progetto dedicato alla valorizzazione delle realtà produttive italiane mette in evidenza quanto siano il cuore pulsante del nostro territorio. Gli organizzatori sottolineano che conoscere queste aziende significa capire meglio le radici e l’identità del nostro Paese. La passione, l’innovazione e la ricerca sono le parole chiave che guidano questa iniziativa, con l’obiettivo di far emergere il valore di chi lavora ogni giorno per mantenere vive le tradizioni e portare avanti il progresso.

"Far conoscere le realtà produttive è importante, perché sono lo specchio della nostra terra, frutto di grande passione, innovazione, ricerca". Così, Stefano Talini, presidente di Solgomma Spa, al timone oggi di una storia d’impresa straordinaria che possiamo riassumere in poche parole: da un garage ad una società per azioni che conta oggi cinquanta dipendenti e traguardi raggiunti di eccezionale portata: come la collaborazione con realtà come Avio che utilizza i materiali di Solgomma per lanciare i satelliti in orbita. Solgomma nacque a Empoli nel 1955 come società di fatto, poi Snc e infine Spa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

