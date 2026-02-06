Oroscopo per la settimana 2-8 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ecco le previsioni di Artemide

La settimana inizia con l’attenzione rivolta alle relazioni e alle decisioni da prendere. Per molti, si aprono nuove opportunità, ma bisogna fare attenzione ai dettagli. L’oroscopo di Artemide suggerisce di restare concentrati e di non lasciarsi travolgere dalle emozioni. Le giornate saranno intense, con momenti di crescita personale e qualche sfida da affrontare.

