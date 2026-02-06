Oroscopo Paolo Fox per il fine settimana 7 e 8 febbraio | i segni migliori e peggiori le previsioni

Il fine settimana del 7 e 8 febbraio 2026, secondo le previsioni di Paolo Fox, sarà un momento di alti e bassi per i segni zodiacali. Alcuni si sentono più forti e fortunati, altri invece devono fare attenzione alle difficoltà che potrebbero presentarsi. Il weekend si presenta con sorprese e sfide da affrontare, a seconda del segno che si ha sotto il cielo.

Il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 si apre sotto il segno delle stelle secondo le previsioni del celebre astrologo Paolo Fox. Con il suo stile diretto e coinvolgente, l'astrologo accompagna tutti i segni zodiacali in un viaggio che parte dalle posizioni più faticose fino ad arrivare a quelle più fortunate. È un weekend di transizione, in cui molti stanno chiudendo i conti con le tensioni di gennaio e iniziano a intravedere spiragli di recupero, soprattutto sul piano emotivo e relazionale. Le classifiche non sono sentenze, ma indicazioni utili per capire come muoversi tra amore, lavoro ed energia personale.

