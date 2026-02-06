Oroscopo di Artemide Primavera 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ecco le previsioni

L’oroscopo di Artemide per la primavera 2026 arriva con le previsioni per tutti i segni zodiacali. Le stelle indicano che questa stagione porterà cambiamenti e novità, con alcuni segni pronti a vivere momenti intensi di crescita e altri a dover affrontare sfide inaspettate. Ariete e Toro si preparano a un periodo di energia crescente, mentre i Gemelli e la Cancro potrebbero trovarsi a dover fare scelte importanti. Le previsioni invitano a mantenere attenzione e apertura, perché questa primavera potrebbe riservare sorprese positive o

Ariete La primavera 2026 non ti chiede di partire, ma di continuare nel modo giusto. Dopo mesi in cui hai imparato a rallentare e a dare direzione alla tua energia, questo periodo segna il momento in cui ciò che hai impostato inizia a muoversi davvero. Non c'è fretta, ma c'è chiarezza. Ogni scelta fatta ora ha un peso concreto, perché nasce da una consapevolezza più matura del tuo valore e dei tuoi limiti. La sensazione dominante è quella di un motore che gira bene, senza strappi.

