Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ufficialmente partite. Oggi si accendono le prime competizioni, dopo mesi di attesa e qualche disagio causato dai lavori in corso. La città si prepara a vivere giorni intensi di sport e festa, mentre gli organizzatori si impegnano a gestire al meglio l’evento.

Ci siamo, oggi iniziano davvero le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Per fortuna, ci viene da dire. Questi mesi di avvicinamento, in effetti, sono stati snervanti per noi lombardi perché le tante opere messe in cantiere hanno portato con sè anche qualche disagio. Se bella vuoi apparire un po' devi soffrire e così abbiamo chiuso un occhio in nome dell'appuntamento a cinque cerchi, che darà lustro all’Italia. E noi lombardi queste olimpiadi ce le gusteremo dalla prima fila. E nel ruolo di protagonisti: dopo gli atleti, si intende. Sarà un privilegio ma anche un onere perché avremo gli occhi del mondo puntati su di noi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi in prima fila

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Durante le Olimpiadi invernali del 2026, i gadget ufficiali sono stati messi sotto la lente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Olimpiadi: l’emozione dei campioni nella festa di Monza per la fiaccola di Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi in prima fila; Fossano e il Cuneese in prima fila ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026; -8 giorni alle Olimpiadi: Lombardia, taxi più accessibili nei nodi strategici; Milano-Cortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: Brignone in prima fila.

Olimpiadi in prima filaIniziano i Giochi che noi lombardi ci gusteremo dalla prima fila. Un onore ma anche un onere, soprattutto per come sapremo gestiremo il dopo ... ilgiorno.it

Pagina 1 | Milano-Cortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: Brignone in prima filaL’attesa è finita. La Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda e congiuntamente con il Coni, ha ufficializzato ieri i 109 atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: gli azzurri del ... corrieredellosport.it

Sport Fanpage.it. . Un'iniziativa sorprendente prima dell'inizio delle Olimpiadi Invernali a MilanoCortina, dove le atlete tedesche si stanno preparando a gestualità italiane un po' fuori dall'ordinario. L'allenamento, che include pesi e tarantella, con un mix curios facebook

L’Italia dell’hockey femminile ottiene la prima storica vittoria alle Olimpiadi: battuta la Francia, festa in campo x.com