Olimpiadi 2026 la principessa Anna a Milano per sostenere gli atleti britannici

Da lapresse.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La principessa Anna, membro della famiglia reale britannica e ex olimpionica, è arrivata a Milano. È qui per sostenere gli atleti del Regno Unito in vista dei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

(LaPresse) La principessa Anna, ex olimpionica e membro della famiglia reale britannica, è arrivata a Milano per sostenere gli atleti del Regno Unito in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La visita si inserisce nel percorso di avvicinamento alla cerimonia di apertura dell’evento sportivo internazionale, che vedrà l’Italia al centro dell’attenzione mondiale. Durante il soggiorno nel capoluogo lombardo, la principessa reale ha preso parte al ricevimento “Winning Together” (Vincere insieme), organizzato dal Consolato britannico a Milano, occasione di incontro tra istituzioni, mondo dello sport e rappresentanti della cultura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

olimpiadi 2026 la principessa anna a milano per sostenere gli atleti britannici

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, la principessa Anna a Milano per sostenere gli atleti britannici

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Perché la Principessa Anna è alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

La Principessa Anna è arrivata a Milano per partecipare alle Olimpiadi 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Brignone e Goggia fino a Fontana: ecco tutti gli atleti lombardi

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si intensifica l’interesse per gli atleti lombardi coinvolti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, la principessa Anna a Milano per sostenere gli atleti britannici; Olimpiadi 2026, chi sono i politici presenti alla cerimonia d'apertura; Perché la Principessa Anna è alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; Olimpiadi reali: tutti i royal appassionati di sport attesi a Milano Cortina 2026.

olimpiadi 2026 la principessaOlimpiadi 2026, la principessa Anna a Milano per sostenere gli atleti britannici(LaPresse) La principessa Anna, ex olimpionica e membro della famiglia reale britannica, è arrivata a Milano per sostenere gli atleti del Regno ... stream24.ilsole24ore.com

La principessa Anna a Milano-Cortina 2026 dopo 50 anni dalla sua prima Olimpiade come atleta. I suoi look a cinque cerchi più belli sfoggiati negli anniLa sorella di Carlo III è stata la prima della famiglia reale britannica a partecipare alle Olimpiadi, quelle di Montréal, nel 1976. Oggi è a Milano per i Giochi 2026 in qualità di membro del Comitato ... vanityfair.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.