olimpiadi 2026 la principessa anna a milano per sostenere gli atleti britannici

La principessa Anna, membro della famiglia reale britannica e ex olimpionica, è arrivata a Milano. È qui per sostenere gli atleti del Regno Unito in vista dei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

(LaPresse) La principessa Anna, ex olimpionica e membro della famiglia reale britannica, è arrivata a Milano per sostenere gli atleti del Regno Unito in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La visita si inserisce nel percorso di avvicinamento alla cerimonia di apertura dell’evento sportivo internazionale, che vedrà l’Italia al centro dell’attenzione mondiale. Durante il soggiorno nel capoluogo lombardo, la principessa reale ha preso parte al ricevimento “Winning Together” (Vincere insieme), organizzato dal Consolato britannico a Milano, occasione di incontro tra istituzioni, mondo dello sport e rappresentanti della cultura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Principessa Anna è arrivata a Milano per partecipare alle Olimpiadi 2026.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si intensifica l’interesse per gli atleti lombardi coinvolti.

