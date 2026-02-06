Nuove aperture | la pizza del campione del mondo Pietro De Vivo sbarca a Torricella

Il 12 febbraio aprirà a Torricella, sul lago Trasimeno, una nuova pizzeria chiamata “Don Pietro”. È il progetto del campione del mondo Pietro De Vivo, che porta in Umbria la sua idea di pizza napoletana e cucina campana. Il locale punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca un angolo autentico e curato, dove gustare piatti tradizionali in un’atmosfera accogliente e bella.

Apre il 12 febbraio sulle rive del lago Trasimeno, a Torricella, "Don Pietro", una pizzeria pensata per portare in questo angolo dell'Umbria un'idea di pizzeria che ancora mancava: un luogo capace di unire la pizza napoletana, la cucina campana, l'accoglienza curata nei dettagli e la bellezza del.

