Non riesco a dormire dopo il parto | tutto sull’insonnia dopo il parto

Maria ha scoperto di non riuscire a dormire dopo il parto, un problema causato dall’ansia e dalle notti insonni trascorse a prendersi cura del neonato. La stanchezza si accumula giorno dopo giorno, rendendo difficile trovare un momento di pace e riposo. La mancanza di sonno influisce anche sul suo umore e sulla capacità di affrontare le sfide quotidiane. È una situazione comune tra le neomamme, che spesso si trova ad affrontare questa difficoltà senza sapere come gestirla.

Quando si dice che la nascita di un figlio segna un prima e un dopo si fa riferimento a tanti cambiamenti profondi che intervengono nella vita di un genitore, in modo particolare di una donna. Tra questi c’è indubbiamente la riduzione del sonno. Un fenomeno già sperimentato (ma spesso parzialmente) nelle settimane di gravidanza e che dopo il parto si manifesta con una potenza e un impatto enormi che possono avere importanti conseguenze. Vediamo perché molte donne raccontano di non dormire dopo il parto e cosa si può fare di davvero utile. No, riposare quando il neonato dorme non è una soluzione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

