Non riesco a dormire dopo il parto | tutto sull’insonnia dopo il parto

Maria Rossi, una neomamma di Milano, racconta di non riuscire a dormire dopo il parto, un problema che le ha preso il sopravvento fin dai primi giorni con il suo bambino di due settimane. La causa principale, spiega, è l’ansia e la costante preoccupazione per il benessere del neonato, unito alle difficoltà di adattarsi ai ritmi notturni improvvisi. Un dettaglio che rende la sua esperienza diversa da molte altre è il continuo risveglio causato dal pianto del bambino, che le impedisce di riposare anche durante i momenti in cui il piccolo dorme.

Quando si dice che la nascita di un figlio segna un prima e un dopo si fa riferimento a tanti cambiamenti profondi che intervengono nella vita di un genitore, in modo particolare di una donna. Tra questi c’è indubbiamente la riduzione del sonno. Un fenomeno già sperimentato (ma spesso parzialmente) nelle settimane di gravidanza e che dopo il parto si manifesta con una potenza e un impatto enormi che possono avere importanti conseguenze. Vediamo perché molte donne raccontano di non dormire dopo il parto e cosa si può fare di davvero utile. No, riposare quando il neonato dorme non è una soluzione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

