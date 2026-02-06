Non riesco a dormire dopo il parto | tutto sull’insonnia dopo il parto

Dopo il parto molte neo-mamme si trovano a fare i conti con un sonno irregolare e frequenti risvegli notturni. L’insonnia diventa una compagna quotidiana, anche quando il bambino dorme. Le donne raccontano di sentirsi stanche e di non riuscire a ritrovare un ritmo normale, tra pensieri, preoccupazioni e il bisogno di assistere il neonato. La difficoltà a riposare si protrae spesso per settimane, influenzando anche il benessere fisico e mentale.

Quando si dice che la nascita di un figlio segna un prima e un dopo si fa riferimento a tanti cambiamenti profondi che intervengono nella vita di un genitore, in modo particolare di una donna. Tra questi c'è indubbiamente la riduzione del sonno. Un fenomeno già sperimentato (ma spesso parzialmente) nelle settimane di gravidanza e che dopo il parto si manifesta con una potenza e un impatto enormi che possono avere importanti conseguenze. Vediamo perché molte donne raccontano di non dormire dopo il parto e cosa si può fare di davvero utile. No, riposare quando il neonato dorme non è una soluzione.

Una tragedia scuote l’ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese, dove Veronica Pignata, 32 anni, è deceduta il 6 dicembre scorso pochi giorni dopo aver dato alla luce un bambino.

