Non c’è tempo per le fedi prima di morire Riccardo si sposa con gli anelli cuciti dalla madre | L’amore vince tutto

Riccardo Baretella aveva solo 57 anni quando la malattia lo ha portato via. Prima di morire, ha deciso di sposare la sua compagna in ospedale a Padova, con gli anelli cuciti a mano dalla madre. È stata una cerimonia semplice, ma carica di emozione: un gesto d’amore che ha detto tutto senza parole. La storia di Riccardo ha fatto il giro della città, un esempio di come l’amore possa superare anche le difficoltà più dure.

