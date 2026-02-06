Non c’è tempo per le fedi prima di morire Riccardo si sposa con gli anelli cuciti dalla madre | L’amore vince tutto
Riccardo Baretella aveva solo 57 anni quando la malattia lo ha portato via. Prima di morire, ha deciso di sposare la sua compagna in ospedale a Padova, con gli anelli cuciti a mano dalla madre. È stata una cerimonia semplice, ma carica di emozione: un gesto d’amore che ha detto tutto senza parole. La storia di Riccardo ha fatto il giro della città, un esempio di come l’amore possa superare anche le difficoltà più dure.
La commovente storia di Riccardo Baretella, scomparso per un terribile male a 57 anni, una settimana dopo aver sposato la sua amata da un letto d'ospedale a Padova con gli anelli all’uncinetto fatti dalla madre: "Amor omnia vincit".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Riccardo Baretella
“Lo vorrei tanto”. Giovanni ucciso dalla madre, quell’ultimo desiderio prima di morire: straziante
Giovanni ucciso dalla mamma, la letterà al papà il giorno prima di morire: «Ti voglio bene più di tutto il mondo». L'autopsia: non si è difeso
Ultime notizie su Riccardo Baretella
Argomenti discussi: NON C'È PIÙ TEMPO. Fermare i suicidi in carcere.; RED 2025: c'è tempo fino al 28 febbraio 2026; Canone Rai 2026, c'è tempo fino al 2 febbraio per chiedere l'esenzione: cosa sapere; Azione Cattolica: p. Costa, è nello stare insieme che si costruisce il noi, non c’è discernimento che non sia comunitario.
Lecce, Gandelman: Contento della fiducia di Di Francesco. Mi devo integrare, non c'è tempoArrivato da poco, ma già centrale nel progetto Lecce, Omri Gandelman, centrocampista salentino, ha rilasciato un'intervista a TeleRama, parlando. tuttomercatoweb.com
Pagelle superG Crans Montana 2026: Goggia con raziocinio, Brignone avrebbe bisogno di un tempo che non c’èPAGELLE SUPERG CRANS MONTANA 2026 Sabato 31 gennaio Malorie Blanc, 9: è un talento cristallino. Già nella passata stagione era arrivata seconda in discesa ... oasport.it
Riccardo Molinari: La #Lega da tempo lavora ad un nuovo pacchetto sicurezza con diverse proposte come il fermo preventivo prima dei cortei, la tutela processuale per agenti e cittadini che si difendono dalle aggressioni, l'inasprimento delle pene per i furti in facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.