Enrico Fabris, il famoso pattinatore italiano, commenta con entusiasmo la vittoria alle Olimpiadi. Dice che l’Italia ha grandi possibilità e che questa vittoria è solo l’inizio di qualcosa di importante. Per lui, l’oro olimpico ha rappresentato un momento di grande emozione, un risultato che fa ben sperare per il futuro dello sport nel paese.

«È stata un’esplosione». Così Enrico Fabris, uno degli atleti più iconici dello sport italiano degli anni Duemila, sintetizza l’impatto emotivo dell’oro olimpico. Vicentino, classe ’81, Fabris è il simbolo dello speed skating italiano: alle Olimpiadi invernali di Torino 2006 ha conquistato due ori (1500 e inseguimento a squadre) e un bronzo, entrando nella storia. Oggi, da tecnico e manager, è una figura chiave nella macchina dei Giochi di Milano-Cortina 2026, soprattutto per lo speed skating. Lo abbiamo intervistato per ripercorrere i suoi momenti più intensi e capire cosa aspettarsi dai prossimi Giochi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Milano-Cortina, l’olimpionico Enrico Fabris a TPI: “L’Italia farà grandi cose”

