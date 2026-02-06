Mia presenta l' AI Shock Index | non una previsione catastrofica ma uno strumento di orientamento per i professionisti Per prendere decisioni informate e investire nelle competenze che guideranno la crescita dei prossimi anni

Mia Academy ha lanciato l’AI Shock Index, un nuovo strumento che aiuta i professionisti a capire quanto le proprie mansioni siano a rischio con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale Generativa. Non si tratta di prevedere catastrofi, ma di offrire un aiuto pratico per orientarsi e investire nelle competenze più utili per il futuro. L’indicatore mira a facilitare decisioni consapevoli e a preparare i lavoratori alle sfide che arriveranno nei prossimi anni.

R oma, 6 feb. (askanews) – Mia Academy presenta l'AI Shock Index, un nuovo indicatore che misura l'esposizione delle professioni all'Intelligenza Artificiale Generativa. A rischio contabili, back office e customer service. In forte aumento la domanda di specialisti AI, con retribuzioni che superano i 120 mila euro. L'AI Shock Index Report, realizzato da Mia Academy, introduce un indicatore proprietario in grado di classificare il rischio di automazione delle professioni su una scala da 1 a 5, sulla base di ripetitività delle mansioni, livello di adozione tecnologica dei settori e trend di mercato.

