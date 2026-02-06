Meloni a Palio | il centrodestra si impone le sinistre polemiche restano in ombra

Meloni ha partecipato oggi al Palio di Siena, sottolineando il successo del centrodestra alle elezioni. La premier ha commentato con soddisfazione la vittoria, mentre le opposizioni continuano a lanciare critiche che però restano in sordina. La giornata si è concentrata sulla conferma di un quadro politico stabile, con pochi spazi per le polemiche.

**Le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026** sono ormai un evento di cui parlare. Ma al centro della discussione, non è soltanto lo sport, bensì l’impatto politico, sociale e sanitario di una manifestazione che ha acceso polemiche anche tra i circoli più critici del Paese. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rilasciato un commento netto, in un momento in cui la sinistra italiana sembra essersi ritrovata a dover affrontare un dibattito senza argomenti. Con tono deciso, ha dichiarato che **la presenza delle forze armate in ambito olimpico è una “polemica surreale”**, e che la sezione investigativa americana, citata in modo errato da alcuni media, è stata spiegata e chiarita per evitare errori.🔗 Leggi su Ameve.eu

