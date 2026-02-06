masterchef italia 15 due eliminati nella puntata del 5 febbraio

Nella puntata di ieri sera di Masterchef Italia 15, due concorrenti sono usciti definitivamente. La trasmissione si è spostata in Norvegia, a Bergen, per l’esterna, mentre l’Invention Test ha visto protagonista lo chef Jeremy Chan. Ora in gara restano solo in sette, tra sfide sempre più intense e tensione alle stelle.

Ritmo serrato e selezioni implacabili nel nono appuntamento con MasterChef Italia 15, trasmesso ieri 5 febbraio su Sky Uno. La serata si è aperta all'insegna dell'eccellenza internazionale con l'arrivo di Jeremy Chan, lo chef stellato dell'Ikoyi di Londra. Il suo Invention Test, tecnicamente molto complesso e d'avanguardia, ha fatto emergere le fragilità della classe, portando a una defezione immediata. Poi, il viaggio a nord, tra i fiordi e le atmosfere magiche della Norvegia. Il bilancio finale: due eliminazioni. Per la prova in esterna, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno portato i concorrenti a Bergen, in Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

