Massacrata così finisce in coma | violenza folle su una donna in Italia disumano

Una donna è finita in coma dopo essere stata brutalmente picchiata dal marito. La donna, che ora si trova in condizioni molto gravi, non è stata vittima di una caduta né di un incidente domestico. Secondo le indagini dei carabinieri, a ridurla in quello stato sarebbe stata la violenza dell’uomo. La donna è stata trovata in condizioni critiche e ora lotta tra la vita e la morte.

Era finita in coma farmacologico a causa della gravità dei traumi riportati. Non una caduta né un incidente domestico: secondo le indagini dei carabinieri, a ridurla in fin di vita sarebbe stato il marito, che l'avrebbe picchiata violentemente. L'epilogo dell'inchiesta è l'esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 51 anni, di nazionalità tunisina, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime ai danni della moglie convivente. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Albino, in seguito alla richiesta del pubblico ministero e alla decisione del giudice per le indagini preliminari (gip).

