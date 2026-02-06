Nella notte, una frana si è abbattuta sulla Costiera Amalfitana, bloccando strade e creando disagi nel traffico. Il materiale si è staccato improvvisamente dal versante, invadendo la carreggiata e mettendo in crisi la viabilità della zona. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione.

Una forte ondata di maltempo ha causato nella notte una frana lungo la Costiera Amalfitana, con il distacco improvviso di materiale dal versante e l’invasione della carreggiata. L’episodio, registrato nel Salernitano, ha reso necessaria la sospensione immediata della circolazione per motivi di sicurezza. Il cedimento ha interessato la SS163 Amalfitana, strada particolarmente rilevante per i collegamenti locali e per i flussi turistici. In base alle prime verifiche, il movimento franoso sarebbe partito da un terrapieno situato all’interno di una proprietà privata: le piogge intense, proseguite per ore, avrebbero compromesso la stabilità del pendio sovrastante, favorendo la caduta di detriti sulla statale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maltempo, frana devastante in Italia: coste bloccate, traffico in tilt

Un grave incidente si è verificato sull'autostrada italiana, coinvolgendo tre tir e causando un impatto significativo sul traffico.

