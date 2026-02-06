Maltempo a Roma albero crolla e solleva il marciapiede Case allagate in provincia

Questa notte il maltempo ha provocato danni in tutta la zona di Roma. Un albero si è abbattuto su un marciapiede, sollevandolo e creando disagi ai passanti. In provincia, alcune case sono finite sott’acqua a causa delle intense piogge. La situazione resta critica e le squadre di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza le zone più colpite.

**Un albero cade a Roma nel cuore della notte, il marciapiede si alza e le case della provincia vengono allagate.** Sul posto, il gruppo XI Marconi della polizia locale, i vigili del fuoco e il servizio giardini hanno lavorato per ore per riportare ordine e sicurezza. La città è stata investita da un maltempo intenso, che con i suoi venti forti ha causato danni significativi in diversi quartieri. La zona di via Monte delle Capre, a Roma, è stata toccata da un evento particolarmente violento: intorno alle 4 del mattino, un grande albero è andato in frantumi, provocando un accumulo di detriti e facendo alzare il marciapiede.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel IX municipio di Roma, tra Trigoria e l'Ardeatina, si sono registrati allagamenti e interventi di soccorso a causa di un’intensa ondata di maltempo.

A Roma, un grosso albero è crollato nei pressi dei Fori Imperiali a causa del maltempo.

