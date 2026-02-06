Da quattro anni, il tratto tra Lecce e Bari vive lavori infiniti. Le auto devono scorrere a passo d’uomo, creando code e disagi continui. Nonostante tutto, le ditte che lavorano nei cantieri chiedono di non puntare il dito contro di loro, spiegando che stanno facendo il possibile con i mezzi a disposizione. La strada resta un incubo quotidiano per chi si sposta tra le due città.

Lavori in corso - in maniera intermittente da ben quattro anni - lungo tutto il tragitto che collega Bari a Lecce, con le auto costrette a procedere per chilometri a passo d'uomo. I cantieri per la messa in sicurezza della Statale 16, ma anche della Statale 379 che collega Lecce a Brindisi, continuano a causare disagi agli automobilisti e che tra deviazioni e restringimenti di carreggiata allungano a dismisura i tempi di percorrenza. All'appello lanciato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Antonio Scianaro al presidente della Regione Antonio Decaro e all'assessore ai Trasporti Raffaele Piemontese affinché facciano pressing su Anas perché chiuda i cantieri quanto prima, risponde la Fillea Cgil con un invito ad avere maggiore rispetto per i lavoratori che su quelle arterie sono ogni giorno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Bari, lavori infiniti. «Ma non si diano le colpe a chi lavora nei cantieri»

