L’auto vola e si schianta chi sono le giovani vittime dell’incidente di Saronno

L’incidente è avvenuto nella notte a Saronno. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un ostacolo. Le giovani vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale, ma le loro condizioni sono gravi. I soccorritori sono arrivati tempestivamente, ma il silenzio che segue la tragedia resta pesante. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto.

Una notte spezzata da un impatto violentissimo, una corsa improvvisa dei soccorsi e il silenzio che segue le tragedie senza appello. Due giovanissimi hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nelle ore notturne, lasciando sotto choc le comunità di cui facevano parte e riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza sulle strade. Secondo le prime informazioni, a lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che si sono trovati davanti a una scena drammatica e hanno immediatamente contattato i soccorsi. In pochi minuti l’area è stata raggiunta dai mezzi di emergenza, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la carreggiata e il veicolo coinvolto, ormai ridotto a un ammasso di lamiere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Grave incidente stradale ieri sera a Saronno (Va). Due giovani di 22 e 24 anni sono morti. La loro auto si è schiantata contro un albero. Inutili i soccorsi. Articolo nei commenti. #radiolombardia #noncifermiamomai #incidente facebook

L’auto finisce contro un albero, morti due ventenni a Saronno dlvr.it/TQnptD #Sicilia #LiveSicilia x.com