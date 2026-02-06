Juventus colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CM

La Juventus pensa a Ederson per rinforzare il centrocampo, ma l’olandese non convince con Spalletti. La società sta già lavorando per una cessione in estate, sperando di raccogliere fondi per arrivare a un grande nome. Intanto, l’Atalanta colpisce in ripartenza e si conferma squadra difficile da fermare.

L’olandese continua a deludere anche con Spalletti: cessione in estate per finanziare l’arrivo di un big a centrocampo La Juventus crea e spreca, mentre l’ Atalanta è micidiale in ripartenza. I bianconeri di Spalletti crollano nel finale a Bergamo, salutando in anticipo la Coppa Italia. Ederson nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it Il tecnico di Certaldo fallisce il primo obiettivo stagionale, nonostante una buona prestazione da parte di Locatelli e compagni. La Juve naufraga proprio dopo l’uscita dal campo del suo capitano, che fino a quel momento aveva dato il solito equilibrio alla squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Juventus con contratto fino al giugno 2029, è al centro di recenti rumors di mercato che ne ipotizzano una possibile partenza.

