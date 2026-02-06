In tv stasera | cinema show e serie al top per i weekend del 6 febbraio

Questa sera in tv, il palinsesto si riempie di film, serie e show in diretta. Per il weekend del 6 febbraio, sono previste molte trasmissioni di successo, pronte a catturare l’attenzione del pubblico. La programmazione si presenta variegata, con offerte per tutti i gusti e uniformemente concentrate tra cinema, intrattenimento e spettacoli dal vivo.

In tv stasera, per il weekend del 6 febbraio, le prime notizie di una programmazione ricca di film, serie e show in diretta. Il programma comincia alle 19.45 con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in diretta dallo stadio Meazza di Milano, con telecronaca curata da Auro Bulbarelli. La trasmissione, in prima serata su Rai 1, mette in mostra il fascino dell'evento sportivo, con un approccio narrativo e visivo intenso, che coinvolge il pubblico con il ritmo e la grandezza della manifestazione. A seguire, alle 23.15, il tg1 sera, sempre su Rai 1, e alle 23.

