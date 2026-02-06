Il sacrificio che insegna ancora | la Polizia ricorda Luigi D’Andrea e Renato Barborini

La polizia di Bergamo ha celebrato questa mattina la memoria di Luigi D’Andrea e Renato Barborini, due agenti caduti in servizio. Durante la cerimonia, i colleghi e le autorità hanno ricordato il loro impegno e il sacrificio che ancora oggi rappresentano un esempio per tutti. La piazza si è riempita di cittadini e familiari che hanno partecipato con rispetto e commozione. La mattina è trascorsa tra discorsi, momenti di silenzio e l’omaggio ai due poliziotti, simbolo di dedizione e coraggio.

Il sacrificio che insegna ancora: la Polizia di Stato di Bergamo ricorda Luigi D’Andrea e Renato Barborini “Ero in quinta elementare. La maestra lesse in classe a noi ragazzi il libro “Cuore” di Edmondo De Amicis. Ho impresso il ricordo del suo soffermarsi su una frase che ci fece poi scrivere sul quaderno: “Chi rispetta la bandiera da piccolo, la saprà difendere da grande. Se la lezione di una maestra resta così impressa in un bambino, pensiamo a quale incisività ha l’insegnamento del sacrificio di una vita, come quella di Luigi d’Andrea e di Renato Barborini che oggi ricordiamo”. Con queste parole di monsignor Giulio Della Vite si è aperta l’omelia della Messa celebrata nella mattina di venerdì 6 febbraio nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano di Bergamo, in ricordo del maresciallo di P.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Luigi D’Andrea e Renato Barborini

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Luigi D’Andrea e Renato Barborini

Argomenti discussi: INTERVISTA - Elena Albanese: la scherma come percorso di vita: oltre la pedana, dentro me stessa; L’ANIMA PROFANATA: L’ECOLOGIA FRANCESCANA CONTRO IL SACRIFICIO DEL CREATO; Il viaggio della memoria, ad Hiroshima i lavori degli alunni di Povegliano; Il gol che non arriva e la possibile panchina: il Milan cerca il miglior Leao.

Il sacrificio che insegna ancora: la Polizia ricorda Luigi D’Andrea e Renato BarboriniIl Questore di Bergamo: lo voglio ricordare soprattutto a voi perché se oggi vi potete permettere di avere standard operativi di sicurezza lo dovete ai nostri fratelli che hanno perso la vita ... bergamonews.it

10 frasi di artisti famosi che ci insegnano l’umiltà e il valore del sacrificioQueste frasi, pronunciate da artisti famosi, giganti della pittura di epoche e stili diversi, condividono una visione profonda dell'arte come processo di apprendimento continuo e atto di umiltà. libreriamo.it

6 FEBBRAIO 2026 - COMMEMORAZIONE D'ANDREA E BARBORINI Si invita la cittadinanza a partecipare, venerdì 6 febbraio 2026, alla Commemorazione per ricordare il sacrificio dei due poliziotti assassinati dalla banda di Renato Vallanz facebook