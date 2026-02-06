il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Questa mattina, da più di un’ora, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. Gli automobilisti possono così sapere quanto devono spendere per fare il pieno, senza sorprese. I prezzi variano da regione a regione, ma in generale si registrano lievi aumenti rispetto alla settimana scorsa.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it

