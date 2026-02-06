Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Questa mattina il prezzo del PUN, il prezzo dell’energia elettrica in Italia, si è mantenuto stabile a 0,1258 euro per chilowattora. Nessuna grande variazione rispetto alle settimane scorse, segnalando una certa stabilità nel mercato dell’energia.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 6 Febbraio 2026 si attesta a 0,1258 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 5 Febbraio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,1081 €kWh (ore 3) mentre il massimo ha raggiunto 0,1459 €kWh (ore 9). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra le 2:00 e le 5:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia mattutina tra le 8:00 e le 10:00. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

PUN in crescita a inizio 2026: per difendersi dai rincari è il momento di bloccare il prezzo?Il 2026 si è aperto con cattive notizie per i consumatori italiani: il PUN, infatti, continua a salire spingendo all’insù anche le bollette della luce. key4biz.it

Elettricità, prezzo all’ingrosso in aumento. Il fisso è la soluzione?Gennaio si è aperto con un sostenuto rialzo del prezzo all’ingrosso dell’elettricità: per trovare un livello simile del PUN dobbiamo tornare indietro di quasi un anno. key4biz.it

MERCATO ELETTRICO Oggi 20/1 picchi di prezzo notevoli in Europa (nella mappa prezzi 16.45-17.00), superano i 350 €/MWh. Inusuali prezzi così elevati in Svezia, Norvegia e Finlandia . Poco vento e freddo (non eccezionale). In Itali x.com