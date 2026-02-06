Il bollo auto non pagato va in prescrizione dopo 3 anni ma a una condizione

Il bollo auto non pagato si prescrive dopo tre anni, ma ci sono alcuni dettagli da sapere. Se non si effettua il pagamento entro questo limite, si può rischiare di non dover più versare la tassa. Tuttavia, questa regola vale solo se il contribuente non ha mai ricevuto richiami o avvisi di pagamento nel frattempo. Per chi lascia il veicolo fermo in garage senza pensarci troppo, è importante ricordare che la tassa va comunque pagata ogni anno, anche se il mezzo non circola.

Bollo auto in scadenza: ci risiamo. La tassa annuale è collegata direttamente al possesso del veicolo e quindi va regolarmente pagata anche se il mezzo rimane inutilizzato, fermo in garage. Ma cosa succede se l'automobilista dimentica di pagarlo, oppure se salta un'annualità? A quel punto.

