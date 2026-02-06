I cinque pilastri di chi dice No? I migliori motivi per scegliere il Sì

Un dibattito acceso si infiamma tra chi difende l’autonomia della magistratura e chi chiede cambiamenti nel sistema. Alcuni sostengono che giudici e pm siano troppo intrecciati, rischiando di compromettere l’indipendenza. Altri invece puntano il dito contro le minacce all’autonomia e chiedono una riforma urgente. La discussione si fa più viva, con opinioni divise e proposte diverse su come migliorare il funzionamento della giustizia in Italia.

Dalla commistione giudici-pm all'autonomia «minacciata»: serve cambiare il sistema. Audiatur et altera pars: ascolta anche l'altra parte. Seguire l'ammonimento, qui alla Verità, è la nostra buona azione quotidiana. Non c'è, però, buona azione che non resti impunita e così siamo stati additati di negazionismo climatico, stare al soldo delle multinazionali del petrolio, di essere No-vax e di essere putiniani per il solo fatto di aver osato ascoltare le ragioni dell'altro.

