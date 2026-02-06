Durante le festività, il Google Pixel 9a ha riscosso un buon successo tra gli utenti, mentre Apple ha continuato a dominare il mercato degli smartphone negli Stati Uniti a fine 2025. I dati del trimestre chiuso mostrano come i device di fascia media, come il Pixel 9a, abbiano avuto un incremento nelle vendite, anche se Apple si mantiene salda davanti a tutti.

Nel contesto del mercato statunitense degli smartphone, il trimestre conclusivo del 2025 fotografa una leadership robusta da parte di Apple e una crescita trainata dai dispositivi di fascia media. Le cifre indicano una dominance di Apple nel segmento premium, accompagnata da un incremento complessivo moderato del mercato e da dinamiche specifiche sui vari livelli di prezzo. L’attenzione si sposta anche sui modelli di fascia intermedia, dove nuovi arrivi hanno contribuito a una crescita significativa rispetto all’anno precedente. apple domina il mercato usa degli smartphone nel quarto trimestre 2025. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google pixel 9a ha avuto successo durante le feste mentre apple dominò il mercato degli smartphone statunitensi a fine 2025

Il Google Pixel 9a, disponibile a 369€, si presenta come il regalo di Natale ideale per chi cerca tecnologia di qualità a un prezzo accessibile.

