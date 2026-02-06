La fatica dei genitori deriva dal continuo impegno quotidiano e si manifesta spesso come un vero e proprio esaurimento, non solo come mancanza di riposo. Per molte madri e padri, prendersi cura dei figli diventa una sfida che porta a stanchezza profonda, più difficile da superare di quanto si pensi. Recenti studi mostrano che questa sensazione può durare settimane, influenzando anche il benessere mentale e fisico.

Per molte madri e padri la genitorialità è un’ esperienza complicata. Un’esperienza che in molti casi rappresenta un vero e proprio burnout, non una semplice stanchezza passeggera. Un fenomeno, quello della genitorialità esausta, che varia da Paese a Paese ma che, come evidenziato in questo studio, è un’entità che esiste davvero e che può essere misurabile. Per quanto esista una forte componente individuale, la genitorialità esausta non è qualcosa di soggettivo e, ancora, non è qualcosa di riconducibile solamente all’assenza di sonno. Non è solo questione di stanchezza. Quando si parla di burnout genitoriale (genitorialità esausta) si fa riferimento a una vera e propria sindrome patologica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Genitorialità esausta: perché la stanchezza dei genitori non è solo mancanza di sonno

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.