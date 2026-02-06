Genitori e gioco quando Non mi piace giocare con mio figlio è normale

Molti genitori si ritrovano a pensare o a dire apertamente che non hanno voglia di giocare con i figli. È una situazione comune, e spesso si sente dire:

A diversi papà o mamme potrebbe essere accaduto di pensare o magari dire a voce alta, confidandosi con qualcuno: non mi piace giocare con mio figlio o con mia figlia. Viviamo in un’epoca molto differente da quella in cui alcune di noi potrebbero essere cresciute: ci sono tante coppie che condividono alla pari i momenti di crescita della prole e c’è più vicinanza alle figlie e ai figli rispetto al passato. Ma non è detto che tutto quello che facciamo ci piaccia, gioco compreso. “Non mi piace giocare con mio figlio”: perché non è male. Semplicemente non gradire i momenti di gioco con figli e figlie non equivale a non nutrire sentimenti positivi verso di loro: ogni persona preferisce alcune attività a discapito di altre e il gioco in famiglia può essere una di queste attività che non piacciono. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

