Molti genitori si trovano a dire, o anche solo a pensare, che non hanno voglia di giocare con i propri figli. È una cosa che può succedere a chiunque, soprattutto dopo una giornata lunga o quando il gioco non li attira più. Non si tratta di cattiva volontà, ma di sentimenti normali, che spesso vengono nascosti o fraintesi. Alla fine, tutti vogliono solo il meglio per i propri figli, anche se a volte si fatica a trovare l’energia per condividere quei momenti di svago.

A diversi papà o mamme potrebbe essere accaduto di pensare o magari dire a voce alta, confidandosi con qualcuno: non mi piace giocare con mio figlio o con mia figlia. Viviamo in un’epoca molto differente da quella in cui alcune di noi potrebbero essere cresciute: ci sono tante coppie che condividono alla pari i momenti di crescita della prole e c’è più vicinanza alle figlie e ai figli rispetto al passato. Ma non è detto che tutto quello che facciamo ci piaccia, gioco compreso. “Non mi piace giocare con mio figlio”: perché non è male. Semplicemente non gradire i momenti di gioco con figli e figlie non equivale a non nutrire sentimenti positivi verso di loro: ogni persona preferisce alcune attività a discapito di altre e il gioco in famiglia può essere una di queste attività che non piacciono. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Genitori e gioco, quando "Non mi piace giocare con mio figlio" è normale

