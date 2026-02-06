Gal Gadot ha aperto sui social per parlare delle complicanze cerebrali avute durante la sua ultima gravidanza. Ricorda i momenti difficili, quando nel febbraio 2024, mentre aspettava la sua quarta figlia, le furono diagnosticati diversi coaguli di sangue nel cervello. L’attrice invita ora i follower a non sottovalutare i segnali e a fare prevenzione.

Gal Gadot e la notizia di un'emergenza sanitaria a un mese dal parto La quarta figlia di Gal Gadot è nata a inizio marzo, a un mese dal ricovero della star in ospedale. La modella e attrice ha scritto su Instagram, rivivendo le sensazioni di quel periodo: «Due anni fa, in questo giorno, stavo attraversando una valle molto oscura della mia vita. Proprio accanto a quell’oscurità, è nata mia figlia Ori, portando una luce immensa nel mio mondo. La vita è davvero Yin e Yang. in ogni ombra c’è una scintilla di luce, e in ogni luce si cela un punto di oscurità. Per chi non lo sapesse, ero agli ultimi mesi di gravidanza quando ho scoperto di avere diversi coaguli di sangue nel cervello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gal Gadot ricorda le complicanze cerebrali avute durante la sua ultima gravidanza e invita i follower alla prevenzione

