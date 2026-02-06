Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam sabato 07 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato sera, alle 21, si gioca Fortuna Sittard contro Sparta Rotterdam. Lo Sparta arriva da cinque partite consecutive senza perdere, l’ultima contro il Groningen finita 2-0. Nonostante quella sconfitta in Coppa d’Olanda contro il Volendam, i rottermaler sembrano in forma e puntano a mantenere il trend positivo in campionato.
Barrendo 2-0 il Groningen lo scorso fine settimana, lo Sparta Rotterdam ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Eredivisie inframezzata da una sconfitta contro il Volendam in Coppa d’Olanda. Per una squadra come quella di Rotterdam-Noord si tratta di un risultato davvero unico, basti guardare la classifica che la vede al quinto posto con 35. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
