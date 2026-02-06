Formazioni della Premier League statistiche anteprima TV live streaming pronostico

Questa sera si gioca la sfida tra Leeds e Nottingham Forest, due squadre che cercano punti fondamentali in Premier League. Le tifoserie sono in fermento e le squadre sono pronte a scendere in campo per una partita che promette emozioni. I pronostici sono aperti e le formazioni ancora da definire, ma l’attesa cresce tra gli appassionati, che seguono tutto in diretta TV e streaming.

2026-02-05 23:14:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima Leeds-Nottingham Forest. L'allenatore del Leeds United Daniel Farke si aspetta che il Nottingham Forest renderà "difficile creare occasioni" quando le squadre che sono a pari merito con 26 punti si incontreranno a Elland Road venerdì. Con 14 partite di campionato rimaste, entrambe le squadre sono sei punti sopra il terzultimo West Ham con una superiorità di otto gol – e gli Hammers avranno una trasferta vincibile contro il Burnley penultimo sabato (15:00 GMT).

