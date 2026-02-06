Finito Giubileo resta dramma carceri

Dopo la fine del Giubileo, il problema delle carceri italiane resta aperto. A Torino, otto agenti di polizia penitenziaria sono stati condannati per episodi di violenza avvenuti tra il 2017 e il 2018. La situazione nelle strutture penitenziarie non sembra migliorare, e le tensioni continuano a esplodere.

L'emergenza carceri non accenna a migliorare. A Torino condannati otto agenti di polizia penitenziaria per episodi di violenza avvenuti a partire dal 2017. Il governo annuncia diecimila nuovi posti detentivi entro il 2027.

