fabrizio corona denuncia mediaset per tentata estorsione

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. Il suo legale, Ivano Chiesa, ha confermato che si tratta di un’azione legale volta a tutelare il suo assistito. La denuncia arriva dopo che Mediaset avrebbe inviato lettere alle discoteche, avvertendo i gestori che potrebbero essere considerati responsabili se invitassero Corona come ospite. Corona non ci sta e vuole chiarire la sua posizione davanti alle accuse.

Le missive, però, potrebbero avere come effetto “di impedirgli di lavorare. Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno gli impediranno di parlare a casa sua?”, ha aggiunto il legale. Da qui l’iniziativa di Corona di denunciare Mediaset. Solo ieri sera, ospite del podcast Gurulandia, Chiesa aveva dichiarato: “Se deve finire in galera per quello che dice, vediamo poi la gente a casa cosa dice, cosa pensa, perché mi hanno scritto tutti quanti che il bavaglio non si mette a nessuno e se continuano così diventa Robin Hood, io l’ho detto che tutto questo diventa un’autorete”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

