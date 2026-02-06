Cremona si prepara a sedici giorni di pura magia

Cremona si appresta ad accogliere sedici giorni di festa e sapori. La città si prepara a una rassegna gastronomica che promette di superare ogni record precedente. Un calendario ricco di eventi, pronto a sorprendere i visitatori e a portare in piazza un’atmosfera davvero speciale.

Tutte le novità sull'imminente rassegna gastronomica di Cremona che promette di battere ogni record storico grazie a un calendario rivoluzionario e appuntamenti imperdibili. La località di Cremona si prepara a ospitare una Festa del Torrone 2026 straordinaria, caratterizzata da un periodo di festeggiamenti che passa ufficialmente da 9 a 16 giornate. Tra il 7 e il 22 novembre, le vie del centro accoglieranno una kermesse che estende i fine settimana dedicati ai dolci, raggiungendo un obiettivo importante per la sua edizione numero ventinove. L'agenzia SGP Grandi Eventi cura l'organizzazione, rispondendo all'aumento dei turisti degli anni passati e regalando ai presenti maggiore tempo per assaporare i prodotti tipici locali e godersi la festa con maggiore calma.

