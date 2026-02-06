Così Vannacci ha costretto i partiti a fare i conti con la realtà

Da ilfoglio.it

Roberto Vannacci ha dominato la scena politica questa settimana. La sua figura ha spinto i partiti a confrontarsi con una realtà diversa, portando attenzione su come i leader stanno reagendo e adattandosi a questa nuova fase. Le sue azioni hanno aperto un dibattito acceso e hanno messo in discussione gli equilibri consolidati.

È stato Roberto Vannacci il protagonista assoluto della settimana politica, lo avete visto, e il caso Vannacci costringe a ragionare attorno alla nuova fase della politica seguendo quattro direttrici. Una prima direttrice riguarda la Lega, una seconda direttrice riguarda il centrodestra, una terza direttrice riguarda il centrosinistra, una quarta direttrice riguarda il centro. Vannacci ha shakerato la politica rimescolando le carte e costringendo i partiti a fare i conti con la realtà. Per la Lega, Vannacci è stato un colpo prima di tutto per Salvini, non per il resto del partito, è l'uscita di Vannacci ha colpito più il leader della Lega, che alle europee del 2024 aveva scommesso su di lui per restare a galla, che i governatori, che nel partito non lo volevano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Quando il fuoco è amico: Vannacci e la resa dei conti nella Lega

Argomenti discussi: Dobbiamo prendere sul serio Vannacci? - Appunti; Vannacci: Salvini ha tradito gli ideali della Lega. È ora di dare una svegliata al centrodestra; Elena Meini, la leghista sacrificata dal ciclone Vannacci: Resto con la Lega dei valori e del territorio; Zaia: Su Vannacci era tutto scritto. Sempre stato un corpo estraneo, ora però lasci Bruxelles.

