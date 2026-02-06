Comuni montani Spinelli FdI | Territorio tutelato grazie a Calderoli risolti i paradossi e agito con buonsenso

Da ieri è arrivata una svolta sui criteri di classificazione dei Comuni montani. Il ministro Roberto Calderoli ha finalmente risolto le tensioni che si erano create nelle scorse settimane, portando chiarezza e buon senso nel settore. Un cambiamento che, secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, tutela il territorio e mette fine a un lungo periodo di incertezze.

"E 'arrivata ieri la svolta per quanto riguarda i criteri di classificazione dei Comuni montani, con il ministro Roberto Calderoli in grado di sciogliere lo stallo venuto a crearsi nelle scorse settimane. La nuova proposta, che ha trovato l'accordo unanime degli Enti territoriali in Conferenza.

