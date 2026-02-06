Come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina le prime con doppio braciere

Questa sera si accendono ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La cerimonia di apertura promette grande spettacolo, con la presenza di star internazionali e una sfilata degli atleti da tutto il mondo. La novità principale è l’accensione di due bracieri, una prima assoluta per le Olimpiadi invernali. Tutto si svolge sotto gli occhi di migliaia di spettatori e milioni di telespettatori, pronti a vivere un momento storico.

La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dalla presenze di star internazionali alla sfilata degli atleti passando per l'accensione - per la prima volta - di due bracieri olimpiaci. Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a che ora e dove vederla in TV Questa sera alle 19:50 su Rai 1, si accendono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sinner assente alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: ultimi tedofori quasi sicuri Jannik Sinner non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all'armonia Come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: l'ellisse al centro del campo, le sculture sugli spalti, Mariah Carey canta Volare (e Laura Pausini l'inno nazionale) Olimpiadi Milano Cortina, stasera cerimonia d'apertura: da Bocelli a Mariah Carey, la parata di stelle L'Italia è il mondo. Ovvero il suo cuore creativo, la sua estetica che si fa etica fin dal genio di Leonardo, per arrivare al design, alla moda, alla cucina, alla musica.

