Colpito in pieno mentre attraversa la strada | apprensione per le condizioni di un anziano

Un uomo di 75 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada a Brindisi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 all’incrocio tra via Appia, viale San Giovanni Bosco e via Grazia. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le condizioni dell’anziano sono ancora da valutare. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

BRINDISI - È stato colpito in pieno da un'auto, mentre attraversava la strada. Si sono vissuti momenti di apprensione per un uomo di 75 anni che intorno alle ore 18 di oggi (venerdì 6 febbraio) è stato investito all'altezza dell'incrocio fra via Appia, viale San Giovanni Bosco e via Grazia.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

