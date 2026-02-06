Claudia Schiffer, 53 anni, si conferma come una delle modelle più eleganti di sempre. Anche dopo tanti anni, la sua presenza sulle passerelle e sui magazine dimostra che il suo stile non si esaurisce. I suoi look, semplici ma raffinati, attirano ancora l’attenzione di fan e addetti ai lavori. La modella tedesca, che ha attraversato decenni di moda, sembra non perdere il suo fascino e la sua naturale bellezza.

Tra i look più interessanti da cui trarre ispirazione si distinguono quelli con borsa Balenciaga. Abbinata a jeans, maglione a righe e stivaletti, Le City bag in pelle di vitello color Lagoon aggiunge carattere, dimostrando come un accessorio forte possa elevare anche la combinazione più minimal. Il secondo look è costruito su un cappotto combinato a jeans a zampa, stivaletti in suede e una maxi sciarpa. Infine, Le City Bag in pelle scamosciata di vitello color cammello, che aggiunge raffinatezza all’outfit. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Claudia Schiffer continua a essere un’icona di stile anche oltre i 50 anni, esprimendo un’eleganza senza tempo.

Approfondimenti su Claudia Schiffer

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Claudia Schiffer

Perché Claudia Schiffer ha portato un gatto nello zaino sul red carpetClaudia Schiffer è stata una delle super modelle che hanno fatto storia negli anni '90: nata come una delle muse di Gianni Versace, è diventata un'icona di bellezza dal fascino travolgente, nonché una ... fanpage.it

Claudia Schiffer compie 55 anni, com'è cambiata la Brigitte Bardot della moda: dalla frangetta a tendina al biondo iconicoClaudia Schiffer è sempre stata esempio di rigorosità e costanza. Alla rivista Coveteur ha spiegato come riesce a mantenere il suo peso forma, con un mix di movimento mirato e corretta alimentazione ... leggo.it

Jeans sfrangiati, stivaletti di suède e borsa City di Balenciaga, il look boho chic nostalgico (vedi Claudia Schiffer): https://vogueitalia.visitlink.me/axdIBn facebook