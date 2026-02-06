Chiusa la Perugia Bettolle tra Foiano e Cortona

Sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia, un tratto tra Foiano e Cortona resta chiuso in entrambe le direzioni. La chiusura dura da alcune ore perché i tecnici stanno lavorando per riparare il manto stradale danneggiato dalle piogge recenti. Il traffico viene deviato su strade alternative, creando disagi ai guidatori che devono uscire prima o dopo i punti di chiusura. La situazione resta sotto controllo, ma si aspetta che i lavori si concludano nel giro di qualche ora.

Sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione Perugia, tra gli svincoli di Foiano della Chiana e Cortona, per consentire gli interventi di ripristino del piano viabile danneggiato in seguito alle piogge dei giorni scorsi.Il traffico.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Perugia Bettolle Cortona, incidente sul raccordo Bettolle-Perugia: 54enne in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Perugia Bettolle Argomenti discussi: Bettolle-Perugia, chiusa una carreggiata. Ecco dove; Maltempo: chiuso tratto Bettolle-Perugia per danni alla strada; Maltempo: chiuso tratto Bettolle - Perugia per danni alla strada; Tir si ribalta sulla Perugia-Bettolle: strada ripulita. Chiusa la Perugia Bettolle tra Foiano e CortonaSul raccordo autostradale Bettolle-Perugia è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione Perugia, tra gli svincoli di Foiano della Chiana e Cortona, per consentire gli interventi ... arezzonotizie.it Camion finisce su un fianco tra la E45 e il raccordo Perugia-Bettolledi D.B. Si è risolto per fortuna solo con un po’ di disagi alla circolazione l’incidente, avvenuto martedì intorno alle 8, che ha coinvolto un camion a Ponte San Giovanni. Il mezzo, forse per l’asfalt ... umbria24.it Bettolle-Perugia, chiusa una carreggiata. Ecco dove Sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione Perugia, tra gli svincoli di Foiano della Chiana e Cortona, per consentire gli interventi di ripristino facebook Perugia-Bettolle, dopo aver perso il controllo dell'auto scende e viene investito: è grave x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.