A Sondrio si muovono subito per ricordare Luca Proh, il giovane calciatore morto a soli 19 anni. In pochi giorni, sono già decine le persone che hanno fatto donazioni per sostenere la famiglia e mantenere vivo il suo ricordo. La solidarietà cresce, e molti vogliono dimostrare vicinanza a chi ha perso un talento così giovane. La raccolta fondi continua, mentre amici e conoscenti si stringono intorno a chi sta affrontando questa perdita improvvisa.

Sondrio, 6 febbraio 2026 – Sono già decine e decine le donazioni effettuate nel giro di pochi giorni - 8.475 euro rispetto all’obiettivo di 20mila - per la raccolta di fondi lanciata da Nicoletta Colombera, la mamma di Luca Proh, sul sito della Fondazione Bianca Garavaglia Ets per la ricerca e la cura sui tumori pediatrici per il progetto “L’immunoterapia basata su cellule Car-t contro i sarcomi dell’osso e dei tessuti molli”. La commozione e il dolore per la scomparsa di Luca, sondriese di Mossini e amatissimo calciatore del PentaPiateda U19 venuto a mancare lo scorso 25 gennaio, a soli 19 anni, stanno dunque prendendo l’unica strada possibile perché in un futuro, si spera non troppo lontano, si mettano a punto cure efficaci per battere questi subdoli mali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calciatore morto a 19 anni, scatta la raccolta fondi nel ricordo di Luca Proh

Approfondimenti su Luca Proh

In questa occasione, si parla della scomparsa di Luca Proh, giovane di 19 anni residente nel Sondriese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luca Proh

Argomenti discussi: Nicolas Giani, chi era il calciatore morto a 39 anni: i primi calci a Como, le giovanili nell’Inter, il fine carriera sul Garda; Davide Borgione morto a 19 anni, derubato mentre era agonizzante a Torino; Lutto nel Sondriese per la morte di Luca Proh: aveva 19 anni; Derubato in fin di vita il 19enne morto a Torino, identificati gli sciacalli.

Davide Borgione morto a 19 anni in un incidente. I quattro ventenni, l'investigatore e gli sciacalli: cosa è succeso quella notteLa morte di Davide Borgione, diciannovenne torinese travolto all'alba in via Nizza, non è solo l'ennesimo incidente stradale, ma il ritratto crudo di uno spaccato generazionale ... leggo.it

Davide Borgione morto in bici a 19 anni, cambia lo scenario: esclusa l’ipotesi del pirata della stradaLa morte di Davide Borgione, 19 anni, non è più letta dagli inquirenti come il risultato di un investimento con fuga. Le ultime verifiche condotte sulla videosorveglianza della zona di San Salvario po ... giornalelavoce.it

Sondrio, la chiesa della frazione Mossini non è riuscita a contenere i fedeli. Le lacrime per Luca Proh (19 anni) dei ragazzi del team PentaPiateda. . facebook