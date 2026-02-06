Il Barcellona affronta il Maiorca con l’obiettivo di mantenere il suo percorso impeccabile al Nou Camp. I catalani, leader della Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid, non hanno ancora perso in casa, con dieci vittorie su dieci partite. Sabato pomeriggio, alle 16:15, i tifosi sperano di vedere un’altra prova di forza della squadra di Xavi.

Il Barcellona guida la classifica della Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid e finora non ha mai sbagliato tra le mura amiche: dieci partite giocate con i propri tifosi (in diversi campi, perchè inizialmente giocava a Montjuic) e dieci vittorie. La squadra di Flick insegue dunque l’undicesimo sigillo: sabato pomeriggio ospiterà il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Maiorca (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I catalani vogliono continuare il percorso netto al Nou Camp

