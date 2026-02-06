Atti persecutori nei confronti della moglie arrestato a Pozzuoli

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Pozzuoli con l’accusa di atti persecutori. Da settimane aveva iniziato a comportarsi in modo ossessivo e intimidatorio nei confronti della moglie, creando tensione e paura in casa. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che i comportamenti sono diventati troppo pesanti da gestire.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 58 ann i è stato arrestato per atti persecutori al termine di una lunga e grave escalation di comportamenti ossessivi e intimidatori nei confronti della moglie. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli – IV Sezione Fasce Deboli, hanno fatto emergere una condotta reiterata e persecutoria, fatta di appostamenti, pedinamenti e continui tentativi di contatto, che avevano ormai costretto la vittima a vivere in un costante stato di ansia e paura, tanto da rivolgersi nuovamente alle Forze dell’Ordine per chiedere protezione, trovando riparo nella vicina Stazione di Monterusciello.🔗 Leggi su Anteprima24.it

